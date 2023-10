Collegiata e torre campanaria protagoniste con il Fai

CENTO

Le Giornate Fai d’Autunno sono un evento ormai tradizionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal Fondo ambiente italiano e sono una preziosa occasione per ammirare luoghi chiusi o conoscere meglio quelli accessibili. L’edizione 2023 si svolge questo week end, con oltre 700 luoghi d’interesse in tutta Italia che apriranno le loro porte al pubblico, di cui oltre 100 in Emilia Romagna. Anche Cento ha partecipato grazie alla collaborazione del Gruppo Fai Giovani e a mostrarsi meglio, è la Basilica di San Biagio. Durante le Giornate FAI d’Autunno, sarà possibile partecipare alle visite della Basilica Collegiata durante le quali i volontari del gruppo illustreranno la storia del duomo centese trattando sia le opere contenute, l’architettura, il contesto del bene e i personaggi che l’hanno resa un elemento chiave per Cento. Ma non è tutto, perché un altro luogo Fai, è l’accesso alla torre campanaria. La visita consisterà nell’accesso al campanile della Basilica di San Biagio di Cento e nella salita fino in cima. Faranno da ciceroni e accompagnatori i campanari dell’Unione Campanari Bolognesi che racconteranno ai visitatori storia e curiosità sul campanile di Cento. Le visite saranno possibili oggi dalle 12 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e domani dalle 14.30 alle 17.30. Non è richiesta prenotazione.