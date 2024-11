Colletta alimentare, ecco i punti di raccolta a Cento e frazioni

CENTO

Sarà domani la Giornata nazionale della Colletta Alimentare alla quale aderiscono diversi punti vendita del territorio. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita". Si può dunque donare la spesa a chi è povero, recandosi nei supermercati aderenti sul territorio lasciando (accedi qui sul sito del Banco Alimentare). Alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, riso, verdure o legumi in scatola e biscotti sono i generi alimentari che verranno raccolti dai volontari del Banco Alimentare, all’uscita dei punti di vendita. A Cento ci si può dunque recare a: Cotti e Serviti al Penzale in via Penzale 25; Maccaferri in via F.lli Rosselli; Conad City in via Matteo Loves 2; Coop di via Bologna 2; D+ in via Dante Alighieri 40b; Famila in via Commercio 2; Forno Zerlottini in via Giovannina 84; Interspar in via Ferrarese 23; Lidl in via Garibaldi 1; MD in via Ferrarese 41; Roncarati Katia in via Risorgimento 17. In frazione invece, a Renazzo aderisce Coop in via Amerigo Vespucci 1, Crai in via Pilastro 15, Molino Pivetti in via Renazzo 67 e a XII Moreli Papi Mauro in via Maestrola 15.