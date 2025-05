Collettivo cinetico diventa maggiorenne ‘Age’ in scena a Bonsai

Festeggia la maturità – 18 anni – il Collettivo Cinetico, che porta sul palcoscenico di Bonsai , nato nel 2012 come ritratto dell’adolescenza e, insieme, del teatro e della scena come spazio ludico, allo stesso tempo indeterminato e regolamentato, nell’ambito della nona edizione del festival di teatro contemporaneo ideato dall’associazione Ferrara Off in programma a Ferrara fino al 29 giugno. Appuntamento oggi alle 19 e domani alle 18 alla palestra Bonati (via Poletti, 65) per lo spettacolo – vincitore nel 2012 del premio Jurislav Korenić per la migliore regia al Festival Internazionale Mess di Sarajevo – riproposto a Ferrara in una nuova versione site specific. declina con un gruppo di teenagers l’analisi sul ruolo dello spettatore e sul concetto d’indeterminazione che attraversa le produzioni di Collettivo Cinetico.