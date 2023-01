Collo dell’utero, lotta al tumore

Uno speed date per la prevenzione del tumore al collo dell’utero organizzato dalle aziende sanitarie ferraresi in occasione del Mese della prevenzione. L’evento, aperto alla cittadinanza, è in programma mercoledì dalle 9 alle 12 in Cittadella San Rocco, nell’atrio di ingresso in corso Giovecca 203. Le professioniste sanitarie dedicate alla prevenzione del cancro al collo dell’utero saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsiasi dubbio, domanda, curiosità in merito al cancro della cervice uterina e agli strumenti di prevenzione. L’appuntamento si terrà con la formula dello ‘speed date’.