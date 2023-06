Collodi, una commedia dell’arte Pinocchio tra mille colpi di scena

Teatri sull’acqua 2023. Si apre a Porto Garibaldi, con lo spettacolo di Massimiliano Venturi Occhio Pinocchio!, l’edizione 2023 della rassegna itinerante nei sette Lidi di Comacchio Teatri sull’acqua. Il programma – che consta di 14 titoli e che si inserisce nel ricchissimo cartellone di appuntamenti che fino a settembre percorreranno in lungo e in largo le province di Ferrara e Ravenna all’interno del festival diffuso Burattini alla Riscossa – spazierà tra il meglio della produzione nazionale di burattini e figure, teatro di strada e comicità, offrendo una programmazione molto composita, particolarmente dedicata al pubblico di ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età. L’ingresso è sempre gratuito. Mercoledì 21, alle 21.15 (ingresso libero) a Porto Garibaldi, viale Ugo Bassi, ecco i burattini di Venturi con ’Occhio Pinocchio’. E’ un’originale rilettura del classico della letteratura per ragazzi tradotto e diffuso in tutto il mondo. Burattini e figure concorreranno a presentare la storia di Pinocchio, secondo una messinscena inconsueta e imprevedibile. I personaggi dell’opera di Collodi saranno protagonisti di uno spettacolo recitato all’improvviso, alla maniera della Commedia dell’Arte, fatto di inseguimenti, colpi di scena e duelli, da risolvere a suon di bastonate.