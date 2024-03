Colombe e sorrisi nel reparto di Geriatria. A Cona i doni del motoclub Casco Matto

Ieri il motoclub Casco Matto ha consegnato delle piccole colombe tradizionali pasquali nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Cona. In rappresentanza della direzione era presente Marco Sandri, direttore del Distretto Centro Nord dell’Ausl. Il sodalizio è già stato impegnato, in passato, in azioni di solidarietà rivolte alle persone ricoverate nella struttura sanitaria. Dopo l’arrivo delle moto all’ingresso 1, il gruppo si è diretto in reparto per la consegna dei doni. "L’idea del 30 marzo mi è venuta l’anno scorso – mette in evidenza la presidente di Casco Matto, Debora Marangoni –. Ero all’ospedale per consegnare le uova con un altro moto club in Pediatria e avevo portato delle colombine nel caso in cui le uova non fossero bastate. Mi sono ritrovata con venti colombe e il mio pensiero è andato al reparto di Geriatria. Da qui è nata l’iniziativa ‘Una colomba per un sorriso’, il sorriso che mi hanno donato in ogni stanza in cui sono entrata. Ricordo una fantastica poetessa di 90 anni che mi ha recitato due sue poesie, in una maniera talmente lucida e piena di passione che mi ha commosso".