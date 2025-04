Colombe pasquali donate in Geriatria. Iniziativa del Motoclub ’Casco Matto’

Lunedì 7 aprile il motoclub ’Casco Matto’ ha consegnato delle piccole colombe tradizionali pasquali nel reparto di Geriatria dell’Ospedale di Cona. Il sodalizio è già stato impegnato, in passato, in azioni di solidarietà rivolte alle persone ricoverate nella struttura sanitaria di Ferrara. Dopo l’arrivo il gruppo si è diretto in Reparto per la consegna dei doni. "Ogni anno questa iniziativa ci dà conferma che desideriamo ripeterla l’anno successivo – mette in evidenza la presidente di Casco Matto, Debora Marangoni – poi la disponibilità del direttore Amedeo Zurlo e dei suoi collaboratori ci dà una riconferma che è bello far sorridere persone in quel momento fragili".

Il Motoclub “Casco Matto” è nato nel 2020 con la passione per la moto, l’amicizia e la voglia di dar vita ad un modello nuovo di Associazione. Viaggiare in sella ad una moto, scoprire posti nuovi, sono passioni a cui nessun amante della moto saprebbe rinunciare. Ma poi si pensa che ci sono persone i cui bisogni sono altri, persone che forse non potranno mai salire su una moto e il cui scopo è solo riuscire a vivere dignitosamente e per le quali l’aiuto del prossimo diventa essenziale. E allora perché non far convivere il divertimento con qualcosa di più grande? Per questo il moto club è aperto a tutti. La partecipazione a cene, organizzate per una raccolta fondi e altre iniziative, può trasformarsi in occasioni di aiuto concreto.