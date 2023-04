"Colonna della libertà, Anpi e sinistra organizzino una ’contro colonna’"

Caro Carlino,

l’Anpi e alcuni sodalizi corifei, con immancabile plauso dei partiti di sinistra, ha stigmatizzato la mancanza di figuranti partigiani nella “colonna della libertà”, all’interno della quale (orrore!) erano presenti anche alcuni mezzi militari tedeschi. Come se, in una rievocazione storica, il nemico non dovesse essere rappresentato... In ogni caso l’Anpi potrebbe organizzare una contro-colonna... Così si pareggerebbero i conti con i reazionari, asserviti al capitalismo anglo-americano, che hanno organizzato la colonna militarista voluta da Fabbri per occultare il contributo dei partigiani alla lotta di liberazione.

Jerry Gallucci

* * *

LA PAROLA ANTIFASCISMO

NELLA COSTITUZIONE

Caro Carlino,

come di consueto nella ricorrenza del 25 aprile emergono scontri, per fortune verbali, sul fascismo, quest’anno la parola più gettonata è “antifascismo” tanto che alcuni l’hanno inserita nella nostra costituzione. Per comprendere bene come la nostra costituzione si era espressa in tal senso ho letto per esteso una “Edizione speciale promossa dalla “presidenza del consiglio dei ministri per il 40° della promulgazione della Costituzione Italiana” con “diffusione nelle scuole su iniziativa del ministero della pubblica istruzione”. Ho letto attentamente le 31 pagine del volumetto senza trovare la parola antifascismo, solo alla fine, al punto XII delle Disposizioni finali ho trovato “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forme, del disciolto partito fascista”. Forse la presidenza del consiglio, nel 1988, ha volutamente falsificato il contenuto del disposto della nostra Costituzione, o, forse la stampa attuale è stata fatta su gomma, infatti tutti la tirano da una parte o dall’altra a seconda delle convenienze.

Giancarlo Vicentini

* * *

STRADE SENZA FOGNE

A LIDO DI POMPOSA

Caro Carlino,

possibile che negli anni 2000 ci siano ancora delle strade senza fogne? Al lido di Pomposa c’è via Monte Bianco che si allaga tutta e credo ce ne siano altre. E poi perché il consorzio di bonifica non provvede a ripulire quelle esistenti? C’è ne sono di chiuse da tanti anni. Grazie,

f. m.