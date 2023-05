Colonne sonore e apparizioni, Bruce nei film

di Paolo

Micalizzi

Cogliamo l’occasione del concerto per ricordare che il Boss è stato attivo anche nel cinema, addirittura come regista. Lo è stato nel 2019 con il film “Western Stars”, co – diretto con Thom Zimny, che è un documentario in cui esegue le tredici canzoni del suo album “Western Stars”. Ma già nel 2014 aveva diretto, sempre insieme al suo regista storico Thom Zimny, il cortometraggio “Hunter of Invisible Game”, basato su un brano contenuto nel suo ultimo album “High hopes”. Springsteen è anche interprete del film. Le sue canzoni sono poi al centro di alcuni film. Come in “Light of Day” del 1987, di Paul Schrader per il quale Springsteen scrisse l’omonima canzone che fu interpretata da Joan Jett e dal protagonista Michael J. Fox, oppure “Philadelphia”(1993) di Jonathan Demme per cui scrisse Streets of Philadelphia che gli valse un Oscar per la miglior canzone. Una nomination all’Oscar poi per la sua canzone che dà il titolo al film “Dead Man Walking”( 1995) di Tim Robbins. Ha scritto anche il brano “The wrestler” che dà il titolo all’omonimo film (2008) di Darren Aronofsky, su richiesta dell’amico Mickey Rourke, protagonista. A

nche il film di Nanni Moretti “Palombella rossa” (1989) vanta la presenza di un suo brano: “I’m On fire” utilizzata durante la partita di pallavolo. Da ricordare ancora lo speciale televisivo “Live in New York City” (2018) che ha vinto un premio per la miglior regia e due Emmy Award per i programmi di prima serata.

E anche “Live in Barcelona” (2003) di Chris Hilson sul concerto che Springsten e la

E Street Band tennero il 16 ottobre del 2002 a Barcellona. Dello stesso regista è “London Calling: Live in Hyde Park”, un film concerto di Springsteen e la sua Band. Vi è anche “Springsteen & I” (2013) di Baillie Walsh un film documentario sulla vita e la carriera vista attraverso gli occhi e le visioni dei suoi fan in tutto i mondo. Apparve anche come attore nel cameo nel film di Stephen Frears “Alta fedeltà” (2000) , tratto dal romanzo di Nick Hornby. In esso appare in sogno al protagonista John Cusack mentre abbraccia la sua Telecaster.