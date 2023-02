Colonnine elettriche, il Comune cerca un fornitore e gestore

La giunta punta a installare le colonnine elettriche di ricarica di autoveicoli. Il Comune ha pubblicato l’avviso per individuare gli operatori interessati al servizio da garantire sul territorio. L’amministrazione si rivolge ai gestori di energia elettrica interessati alla collocazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi in tutti i posti auto pubblici a servizio di tutti gli utenti disponibili nel territorio comunale. Il bando prevede vari criteri di efficienza del servizio che dovranno fornire gli operatori.

La manifestazione di interesse per fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico è stata pubblicata il 23 dicembre scorso. È stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale. In questo modo si punta ad ottenere un nuovo servizio all’insegna della sostenibilità energetica. Le colonnine di ricarica ormai si stanno diffondendo in molti comuni della provincia.