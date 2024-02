"Colorati a mano con amore, da qui partono gli abiti per le passerelle"

Per lei non è un lavoro ma una passione. E questa passione ha trasmesso anche ai suoi dipendenti, che si possono definire artisti dell’abbigliamento. Marica Casoni ha creato insieme al fratello Mirco e al marito Michele Giannotti un’impresa che lavora per l’alta moda a partire da un sogno. "Volevo aprire una attività nostra, diventare artefice del mio futuro", così è stato.

Si chiama Cromia, una declinazione della parole greca che definire il colore. E loro, nel laboratorio che si trova a Portomaggiore, proprio sul colore lavorano. Su tessuto bianco, con tocchi d’artista, disegnano sciarpe. Vecchi abiti da sposa si trasformano in magnifici abiti da sera. Da magliette e jeans nascono abiti casual. Un abito che non è più alla moda o che magari non piace più? Passando dal laboratorio ritorna bello e attuale. Sono una decina i dipendenti che, con estro e professionalità, creano pezzi unici che vanno alla conquista del mercato della moda. Marica Casoni spiega con poche parole quello che fanno in quelle stanze, tra tessuti e asciugatrici. "Ci portano capi d’abbigliamento bianchi, noi li coloriamo, studiamo insieme alle case di moda le tinte, la fantasia, il disegno. Gli abiti vengono fatti uno per uno, possono essere considerati pezzi unici". Grande il suo orgoglio quando vede quel vestito sfilare sul tappeto rosso, sotto i riflettori dell’alta moda. Nel laboratorio c’è anche un piccolo spaccio, dove è possibile acquistare prodotti creati a mano. "I nostri ragazzi – così chiama i dipendenti, un po’ come una grande famiglia – sono disegnatori, artisti. E il frutto del loro lavoro diventa un capo per i grandi brand della moda italiana e internazionale". Tra questi risuonano i nomi di Chanel, Vuitton. La crisi in Medio Oriente, le navi costrette a circumnavigare l’Africa non hanno pesato per ora sul loro volume d’affari. Ancora ricordano con amarezza l’ondata del caro energie, con bollette schizzate alle stelle. "La nostra è senza dubbio un’azienda energivora, i nostri macchinari letteralmente divorano corrente, la colorazione avviene con un aerografo, con macchinari che restano accesi tutti il giorno. Siamo riusciti a superare quel periodo difficile, l’alta moda è un mondo che regge a questi contraccolpi. Se ce l’abbiamo fatta lo dobbiamo a noi, alla nostra voglia di impegnarci e alla passione che mettono ogni giorno i nostri ragazzi". "Aziende come queste – il commento dell’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti durante una visita all’attività che fa parte di Cna – in tutta Italia, si contano sulle dita di una mano. Orgogliosi che sia nella nostra cittadina".