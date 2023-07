Colori e immagini vincenti "Mi sono creata il lavoro"

Se con quei guantoni fluo ha vinto l’incontro magari il merito è stato anche un po’ suo. L’idea di salire sul ring con quella nota di colore a fasciare le mani è di Carolina Travagli, 25 anni, laureata in giurisprudenza. Che, questa era la strada, voleva fare l’avvocato – il suo grande sogno – ma che un po’ per caso e un po’ per passione si sta costruendo una carriera vincente grazie all’immagine, che cura per chi va ad affrontare un incontro di lavoro, per imprenditori che devono portare avanti trattative delicate. Per un pugile – come il ragazzo che ha alzato le braccia al cielo e ha trionfato non solo per il gioco di gambe sul quadrato – ed anche per alcune squadre di calcio.

Non è più vero che l’abito non fa il monaco. Un vestito del colore giusto, abbinato alla carnagione, all’occasione che si deve affrontare può essere determinate per portare a casa un affare per migliaia di euro, milioni. Travagli, che lavora in due studi uno a Ferrara e uno ad Occhiobello, cura l’immagine per Aikos, Lujo, Falconeri. A lei si rivolgono aziende di livello nazionale, imprenditori che vogliono che già dal loro aspetto si capisca chi sono, quanto valgono. Una prima impressione certo, determinante quando poi arriva il momento di mettere sul tavolo le carte delle capacità. Torna indietro di nuovo il nastro, per capire come è nata la carriera di questa imprenditrice dell’aspetto, una professionista del colore – armocromia si chiama – e del dress code. "Ho studiato a Granada ed ero lì quando è scoppiata la pandemia – racconta –. Ho cominciato così sul web ad approfondire nelle accademie di specializzazione i principi base dell’immagine, del colore, l’importanza delle forme, magari di un abito, degli stessi occhiali". Quando la pandemia arretra inizia a fare consulenze in questo campo, cura l’immagine delle persone. L’impatto di una stoffa colorata in contrasto od armonia della pelle del volto. "L’immagine – precisa – ci precede, è il nostro biglietto da visita". Studia psicologia della moda, le sfaccettature del dress code. Diventa a tutti gli effetti consulente d’immagine.

Tradotto. Spiega e insegna come raggiungere un obiettivo proprio a partire dall’aspetto. E’ su Internet, fa consulenze dal vivo, percorsi di business immage che possono durare anche mesi. Ci vuole tempo prima di ottenere l’aspetto vincente per raggiungere l’obiettivo. "Vesto dalla testa ai piedi, dai manager al pugile, dal ragazzo che va al colloquio di lavoro al portiere che magari anche lui con i suoi guantoni punta a distrarre l’avversario, per riuscire così a parare un calcio di rigore".