Colori e profumi per la Fiera del fiore: "Vetrina importante sul territorio"

Il centro di Migliarino è pronto a riempirsi nuovamente di colori e profumi per il tradizionale appuntamento con la Fiera del Fiore e del Miele, giunta alla 23esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Migliarino in convenzione con il Comune di Fiscaglia e la collaborazione dell’associazione artigiani e commercianti della località e diverse realtà associative, si terrà domenica. Saranno una settantina gli espositori che animeranno il cuore del paese, tra espositori di fiori e piante, produttori di miele, artigianato vario e molto altro ancora. Saranno presenti anche le associazioni del territorio comunale per una manifestazione che apre di fatto la stagione delle fiere fiscagliesi.

Come ricordato dal sindaco Fabio Tosi, affiancato dal presidente della Pro Loco Luca Minghini e dagli assessori Chiara Guerci e Francesco Sovrani, "la Fiera del Fiore e del Miele è un evento apprezzatissimo, capace di attrarre numerosissimi visitatori" e rappresenta al contempo una importante vetrina per il territorio e per le imprese locali, commercianti, artigiani, agricoltori e imprenditori che tengono vivo il nostro tessuto economico. E il mio ringraziamento va a Pro Loco, a tutti i volontari e alle associazioni impegnate in un evento suggestivo, sentito e capace di rappresentare al meglio il cuore pulsante della località". Una Fiera che, come ha ricordato Luca Minghini è cresciuto nel tempo, si è rinnovato "ed è apprezzato dagli stessi espositori provenienti da diverse regioni italiane che tengono particolarmente a parteciparvi. E questo è un motivo di grande soddisfazione per la nostra Pro Loco e ripaga del grande lavoro che l’organizzazione e la cura dell’evento richiede".

L’inaugurazione ufficiale è fissata alle 9.30 di domenica vicino all’immancabile fontana fiorita. Tra le iniziative, alle 15.30 al Centro di documentazione del Trotto e del Cavallo di Migliarino curato da Luigi Padroni, è in programma la conferenza tenuta dall’allevatrice, driver ed ex modella Jessica Pompa, che da anni si batte perché lo sport legato ai cavalli avvenga senza arrecare danno agli animali, condannando l’uso del frustino nel trotto e nel galoppo: nell’occasione donerà la propria tuta da gara al Centro, e riceverà in cambio un ritratto dell’amato cavallo realizzato dal pittore Elio Tebaldi. Alle 16, in via Garibaldi, vi sarà il concerto della Filarmonica di Voghenza, mentre alle 17 in piazza Libertà vi sarà l’esibizione della Scuola Shinsen a cura di Elisa Mantovani. Questo e molto altro ancora per una manifestazione che unisce la comunità.

Valerio Franzoni