‘Colori in libertà’, ritorna il calendario dell’Avis

È stata presentata sabato la 23esima edizione del calendario ‘Colori in libertà’ dell’Avis di Cento, che accompagnerà il 2024 grazie ai disegni dei bambini. "È ormai un appuntamento fisso che si rinnova da 23 anni – afferma il presidente Giacomo Balboni –, ringraziamo tutti coloro che lo hanno reso possibile. In primo luogo i bambini che ci hanno regalato i loro disegni in occasione della fiera a settembre. Alla presentazione, c’era una rappresentanza degli oltre 50 bambini che hanno partecipato regalandoci un disegno e, al termine, abbiamo offerto la merenda. Estendiamo i ringraziamenti anche al Comune, Delphi International gestore della fiera, Tipolitografia Baraldi e a tutti i sostenitori che col 5x1000 hanno contribuito a questa pubblicazione. A tale proposito rinnoviamo l’invito a pensare ad Avis Cento in occasione della firma della dichiarazione dei redditi". E allarga il ragionamento. "Come Avis vogliamo continuare ad essere sempre più attrattivi per i giovani, che vanno cresciuti ed educati al tema del dono e della solidarietà – conclude Balboni –. Da qui la nostra costante collaborazione anche con altre Associazioni in ambito sanitario, quali Admo ed Aido, e il nostro impegno di volontari alla continua ricerca di nuove leve e collaboratori. Avis Cento vuole essere un punto di riferimento accogliente e affidabile per soci e donatori".