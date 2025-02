Colori, vita e morte. Il romanzo di Rosel

Oggi alle 17.30 alla biblioteca del Centro documentazione donna di via Terranuova 12 b, incontro in presenza e online con Sacha Rosel

che parlerà del suo romanzo ‘Rezia’ (Qed Edizioni). Nel corso dell’incontro, l’autrice avrà modo di parlare del suo ultimo libro, un romanzo sperimentale in chiave mistico-poetica che narra la storia in flashback di una donna che ha dedicato la sua esistenza alla ricerca del colore assoluto, da lei individuato nel bianco e successivamente trasfigurato nel viola una volta conosciuta la dimensione del ricovero coatto in una clinica, il posto più improbabile dove trovare l’amore. Un romanzo che è una riflessione sul colore come passaggio tra vita, morte e rinascita.