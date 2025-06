Colpisce un coetaneo e i militari. Minorenne finisce in manette

Intorno alle 22 di sabato scorso i carabinieri della radiomobile di Comacchio sono intervenuti, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, per una lite in strada tra ragazzi. Uno di loro, un 17enne residente nella provincia ferrarese, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, dopo aver colpito per futili motivi un amico, è stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso.

Durante l’attesa, il giovane ha improvvisamente manifestato segni di crescente agitazione ed insofferenza e, allorquando il personale sanitario del 118 è intervenuto per visitarlo su richiesta degli stessi militari, è andato in escandescenza iniziando a colpire ripetutamente con calci e pugni i militari che cercavano di contenerlo. Con non poca fatica è stato poi definitivamente bloccato e dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tre carabinieri infatti hanno riportato lesioni personali e sono stati medicati all’ospedale del Delta di Lagosanto.

Al termine delle formalità di rito il ragazzo, come disposto dalla Procura, è stato trasferito presso un centro di prima accoglienza. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato dal giudice e il minore è stato collocato in una comunità.