Colpita da un malore, anziana muore

È stata colpita da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, un’anziana di 82 anni deceduta ieri intorno alle 15,30 nel piazzale Camicie Rosse. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La corsa disperata non gli ha salvato la vita: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Come da prassi anche i carabinieri sono intervenuti per valutare l’accaduto. I militari non hanno riscontrato anomalie: l’anziana è morta per cause naturali. La triste notizia è stata data ai familiari della donna, che era molto stimata da amici e parenti. Una persona che, prima della pensione, non si era mai risparmiata per il prossimo.