Colpito da un malore, lo trovano morto in casa

Morire solo, a 69 anni, probabilmente per un malore naturale, nella propria casa accanto all’argine che si affaccia sulle acque del canale Diversivo, a Scortichino, nel silenzio di giorni di festa vissuti in solitudine. E’ successo a Bondeno. L’hanno ritrovato ieri, accasciato sul pavimento della cucina. Probabilmente la morte risale a qualche giorno fa, ma saranno i sanitari a stabilirlo. A dare l’allarme, in quel borgo di case dove tutti si conoscono, sono stati ieri i vicini di casa. La macchina dell’uomo era parcheggiata nello stesso posto da diversi giorni e nessuno lo aveva più incontrato, visto passeggiare o uscire di casa, un segnale che qualcosa di strano e di tragico si era verificato. Originario di Portomaggiore, da diversi anni era residente a Scortichino dove, prima di andare in pensione, aveva lavorato in un’azienda del luogo. Dalla chiamata dei vicini all’arrivo immediato dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine e, prima ancora, dei Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, chiamati per aprire la porta e permettere ai sanitari di entrare nella casa. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e il personale del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. E’ stato trovato riverso sul pavimento della cucina, colpito molto probabilmente da un malore, forse proprio nel giorno di Pasqua. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Casumaro per le verifiche del caso. La salma è stata condotta alla camera mortuaria di Ferrara, in attesa di trovare qualche famigliare che possa occuparsi del funerale.

cl.f.