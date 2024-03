Colpo allo spaccio in centro. Giovane trovato con il ‘fumo’. Preso al parco di viale Cavour

Ancora un pusher in manette. La cattura, anche stavolta, è stata eseguita in pieno centro storico da parte degli agenti delle volanti, con il supporto dei colleghi della squadra mobile. Nella rete è finito un trentenne egiziano, trovato con quasi un etto di hashish. L’arresto arriva a 48 ore dal fermo di un altro spacciatore, trovato con 70 grammi di hashish in zona Baluardi. L’attività che ha portato all’ultima cattura del giovane è iniziata nel pomeriggio di martedì nei giardini di viale Cavour. Gli agenti stavano monitorando alcuni soggetti sospetti e hanno notato un comportamento anomalo da parte del ragazzo: alla vista delle divise ha cercato di allontanarsi in tutta fretta e senza un apparente motivo.

I poliziotti non ci hanno messo molto a fermarlo. Durante il controllo, gli hanno trovato addosso un involucro contenente dell’hashish. Abbastanza per convincerli ad approfondire la situazione, visti anche i precedenti che il ragazzo è risultato avere alle spalle. Il passaggio successivo è stato a casa del nordafricano, con il supporto dei colleghi della squadra mobile. Qui i sospetti iniziali hanno trovato ulteriore conferma. Nell’abitazione dell’egiziano – nella quale in quel momento si trovava un coinquilino anch’esso straniero – i poliziotti hanno trovato il resto. Da un giubbino sono spuntati due panetti di ‘fumo’ mentre altri tre involucri della stessa sostanza erano nascosti all’interno di uno zaino. Nel complesso, la polizia ha sequestrato circa ottanta grammi di hashish. Abbastanza per far scattare le manette.

L’egiziano è comparso ieri mattina in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e il trentenne è stato condannato a quattro mesi di reclusione e ottocento euro di multa. Al termine degli accertamenti, è stato accompagnato al Cpr di Gorizia per l’espulsione. Per quanto riguarda il coinquilino, gli agenti hanno appurato si trattasse esclusivamente di un consumatore di stupefacenti. Per lui è scattato quindi ‘soltanto’ il procedimento amministrativo.

L’ultimo arresto per spaccio va ad aggiungersi ai risultati ottenuti dalla questura negli ultimi mesi sul fronte della lotta alla droga. Nel complesso, nell’arco di appena due anni, la squadra mobile ha messo i sigilli a oltre 130 chili di droga. Sostanza che è stata quindi tolta da un mercato che, nonostante l’impegno profuso, continua a essere particolarmente dinamico. E non solo nella tradizionale piazza del Gad.

Federico Malavasi