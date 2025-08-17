Colpo di calore, ciclista stroncato da malore in strada. Picco di sos negli ospedali

Ferrara, 17 agosto 2025 – Anche nel giorno di Ferragosto non aveva perso l’occasione per dedicarsi alla sua passione, la bicicletta. Stavolta, però, ad attenderlo su quelle strade che conosceva come le sue tasche c’era il più cupo dei destini. Maurizio Forlani, 69enne di Migliarino, è morto mentre pedalava sotto il sole nel primo pomeriggio di venerdì.

Un malore improvviso lo ha colto e non gli ha lasciato scampo. L’allarme è scattato alle 15.50 da via Francesco Baracca, alle porte della frazione fiscagliese, dove un passante ha notato il ciclista a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche del caso. Al termine degli accertamenti, la salma è stata affidata alla famiglia. Stando alle prime ricostruzioni, la morte del ciclista (conosciuto in paese come persona sportiva e ben allenata) sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco. Non è escluso che le alte temperature di questi giorni possano avere avuto un ruolo nel malore fatale. Cordoglio anche da parte del sindaco Fabio Tosi, immediatamente informato della tragedia.

Picco di sos negli ospedali

Nessuna pausa. Dopo un Ferragosto torrido, nei prossimi giorni ci aspetta un caldo soffocante, con notti tropicali. Ferrara non è da bollino rosso, ma anche nella nostra provincia, la colonnina di mercurio si aggirerà intorno ai 38 gradi se non di più. Siamo anche noi nella morsa di Caronte e le ondate di calore sono sempre più frequenti, più intense e faticose da tollerare fisicamente, non solo per gli anziani e i fragili, ma anche per i bambini, soprattutto nei primi anni di vita. I più piccoli, infatti, hanno una ridotta capacità di termoregolazione e un maggior rischio di disidratazione rispetto agli adulti. Per evitare rischi, si possono adottare precauzioni dettate dal buon senso.

Daniele Cariani, direttore della medicina di urgenza dell’Ausl, nel suo ufficio

Uscire in un’ora sbagliata, fermarsi troppo sotto il sole, passare da una stanza fresca al caldo di fuori, sono tutte azioni che possono causare il cosiddetto colpo di calore, con complicazioni anche gravi. L’alimentazione, del resto, è fondamentale: «Bere frequentemente, mangiare frutta e verdura. Evitare soprattutto per anziani e bambini di uscire nelle ore più calde», sottolinea Daniele Cariani, direttore della medicina di urgenza dell’Ausl di Ferrara. E aggiunge: «Con questa ondate di calore, sarebbe indicato controllare la temperatura corporea dei lattanti e dei più piccoli. Un’altra contromisura all’afa, è rinfrescarli con una doccia tiepida. Inoltre è consigliabile mantenere il pannolino fresco ed evitare il caldo sotto i sei mesi».

Quanti accessi avete avuto a causa delle ondate di calore?

«Dal primo giugno fino ai primi dieci giorni di agosto, al pronto soccorso del Delta abbiamo toccato quota 6.760, a Cento 5.147, che per quella zona rappresenta un numero davvero ragguardevole, e a Cona gli accessi sono stati 9.242. Al Delta, 141 pazienti il 14 agosto, dei quali ricoverati 16. Sono 138 i pazienti il 15 agosto, con 10 ricoveri. A Cona (dati solo Pronto soccorso sono esclusi i ’fast track’ oculistico, ortopedico e otorino) 130 pazienti il 14 agosto, mentre 146 il giorno successivo»

Sono aumentati rispetto al passato?

«Abbiamo avuto un aumento del 15 per cento. Spesso però parliamo di accessi dettati più dalla preoccupazione che da una reale sintomatologia. Per questo invito a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di reale necessità. In questo modo evitiamo un sovraccarico, che purtroppo si verifica con le ondate di calore. A concorrere all’aumento di accessi, non è soltanto il caldo»

Si spieghi...

«Ci sono dei ricoveri cosiddetti sociali, che riguardano anziani soli o persone senza fissa dimora. In assenza di una rete familiare, si rivolgono a noi pur non avendo sintomi acuti. Questo problema sociale ricade sulle strutture sanitarie, dove c’è già una penuria di posti letto».

Quali sono i sintomi che fanno suonare il campanello d’allarme?

«Nausea, vomito, mal di testa e febbre alta con cute secca, ci dicono che siamo in presenza di colpo di calore. In questo caso è il ricovero all’ospedale è necessario».

Quali sono i suoi consigli per le persone fragili?

«Rimodulare, ad esempio, le terapie che riguardano chi ha problemi di pressione. Occhi puntati inoltre su persone con patologie croniche, donne in gravidanza e, come detto, bambini piccoli»

E per chi fa sport?

«Allenarsi soltanto nelle ore meno calde. Alla mattina presto sarebbe l’ideale. Inoltre idratarsi bene prima di svolgere una sessione di allenamento».

In ufficio come ci si deve comportare?

«È chiaro che mantenere un clima moderatamente refrigerato in casa e in ufficio (in fabbrica e negli altri ambienti dove è possibile) garantisce protezione contro i colpi di calore, ma bisogna fare attenzione se all’esterno ci sono 37-38°, all’interno è meglio non abbassarli a 22 o 23».