Colpo della banda del trapano "Divelti i parcometri per i soldi Il danno ammonta a 50mila euro"

di Matteo Radogna

È stato un bagno di folla piuttosto costoso per ‘Ferrara Tua’, l’altra sera, nel corso dell’esibizione in piazza di Eros Ramazzotti e con le macchine automatiche dei parcheggi piene di soldi, i ladri hanno bucato con un trapano i parcometri del Kennedy per aprirli e razziare il contenuto. Intanto, è passata, per caso, una pattuglia della vigilanza di Coopservice che li ha pizzicati. I malviventi, quindi, si sono dati alla fuga, lasciando dietro di sé una scia di danni ingenti per il gestore ’Ferrara Tua’. L’ipotesi è che i furfanti siano professionisti: oltre a un trapano particolare, sono entrati in azione con il volto coperto, e, nonostante tutto, hanno tagliato i cavi delle telecamere della videosorveglianza. Pur essendo scappati a mani vuote, i danni sono ingenti: nel caso fosse possibile recuperare le macchine automatiche divelte, la spesa per ’Ferrara tua’ (coperta da assicurazione) si aggirerebbe sui 15mila euro, ma se fosse necessario sostituirle il costo sarebbe astronomico: si parla di 48mila euro per ciascuno dei parcometri.

Non solo, nei giorni scorsi, i ladri hanno colpito sia nel parcheggio di palazzo dei Diamanti distruggendo la macchina automatica con un piede di porco (danno da 30mila euro) che nel posteggio di San Guglielmo dove però non si sono verificati danneggiamenti. Tanti tentativi di furto, ma, alla fine, i ladri hanno messo le mani su appena 2mila euro razziati al posteggio dei Diamanti. Nel complesso, tra parcometri divelti e soldi rubati, il danno si aggira intorno ai 50mila euro. Cifra che potrebbero essere rivista nettamente al rialzo se le macchine automatiche del Kennedy dovranno essere riparate in parte o sostituite del tutto. Il presidente di ’Ferrara Tua’, Luca Cimarelli, sottolinea che il vero problema sono le macchine divelte: "I danni superano di gran lunga i soldi rubati. Ormai per pagare i parcheggi viene usata la app o le carte di credito o bancomat. Sono pochi i soldi all’interno. I ladri al Kennedy hanno bucato due parcometri con un trapano pensando di trovare molto denaro dovuto all’afflusso degli spettatori del concerto di Ramazzotti. Invece i malviventi hanno trovato una pattuglia della vigilanza che li ha messi in fuga. I danni alle macchine automatiche sono da quantificare; mentre nell’altra razzia di dieci giorni fa al posteggio dei Diamanti con un piede di porco è stato distrutto un parcometro del valore di 30mila euro, più i duemila euro rubati all’interno". I ladri hanno tentato di razziare anche la macchina automatica di San Guglielmo, senza riuscirci. ’Ferrara Tua’ ha, quindi, predisposto un servizio di vigilanza sia per scongiurare i furti, sia per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Cinque addetti controllano i posteggi. "Vogliamo anche evitare – conclude Cimarelli – che i clienti vengano disturbati alla macchine automatiche dai parcheggiatori abusivi. Il fenomeno si sta attenuando nelle aree controllate da ’Ferrara Tua’. I parcheggiatori si sono spostati in altre zone della città".