Colpo grosso al Superenalotto. Con un 5 vinti oltre 200mila euro

La dea bendata sembra aver scelto il Ferrarese, Dopo il mezzo milione vinto la settimana scorsa in città, un’altra importante vincita si registra nella provincia. Questa volta è un cittadino di Poggio Renatico ad essere stato baciato dalla fortuna che ha centrato 1 Punto 5 da 211.791,41 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Poggio Renatico al punto vendita Sisal Pit Stop situato in via Uccellino, 74. Il Jackpot da 26 milioni e 800mila euro è ancora in palio. L’ultimo ’6’ è stato centrato a Rovigo il 16 novembre scorso per un totale di 85,1 milioni di euro.

Il titolare della tabaccheria - bar è Chen Zijing, che da sette anni, ha rilevato il negozio: "Prima c’era un altro proprietario e non so quante vincite ci siano state in passato. Per noi è la prima così grande. Se sappiamo chi sia il fortunato giocatore? No, perché non abbiamo notato nessuno particolarmente felice. Ci aspettiamo un regalo? Magari, sarebbe carino da parte del nostro cliente dopo aver vinto una simile cifra. Per ora, comunque, non ci sono arrivate lettere di ringraziamento o altro". E aggiunge: "In ogni caso se un nostro cliente vince per noi è una grande soddisfazione. Significa che altri giocatori vorranno venire da noi, dal momento che la fortuna sembra essersi fermata qui". La clientela del Pit Stop è variegata: "Abbiamo giocatori abituali che passano qui quasi ogni settima e altri che sono soltanto di passaggio. dire che il fortunato sia del paese mi sembra esagerato. Davvero non sappiamo chi sia. L’auspicio è che la sua vita sia cambiata in meglio e che i soldi siano andati a una persona bisognosa, magari in difficoltà. Non è una cifra che ti risolve la vita, ma può sicuramente cambiarla in meglio".