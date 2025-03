"Colpo mortale alle famiglie e al territorio"

"Al fianco dei lavoratori della Berco. Difendiamo il lavoro, difendiamo il territorio", a scendere in campo Diego Petrucci, presidente del Centro Nuoto Copparo. Al suo fianco Martina Bonora, vice presidente. L’attività è un punto di riferimento per il paese, per tutta la provincia. Tra quelle vasche giovani che lavorano alla Berco, famiglie, ragazzi che fanno i corsi, imparano a nuotare. Forte la fetta di clienti formata da dipendenti della fabbrica metalmeccanica. Anche il centro si mobilita a fianco dei lavoratori, perché da queste parti dire Berco è come dire Copparo. Tocca un po’ tutti.

"Non possiamo restare in silenzio – riprende Petrucci – di fronte a quello che definisco un attacco sferrato ai lavoratori della Berco e alle loro famiglie. L’arroganza dei vertici aziendali – le sue parole – è inaccettabile. Siamo davanti ad un affronto alla dignità di chi ogni giorno manda avanti questa storica realtà produttiva". Con quel cingolo, un simbolo per la cittadina di Copparo, ex gloria per la provincia. "Questa non è solo una vertenza aziendale – sottolinea con decisione – è una battaglia per il futuro dell’intero territorio. Berco è un pilastro economico e sociale, la sua crisi rappresenta un colpo mortale per Copparo e per l’intera comunità. Se l’azienda viene messa in ginocchio, le conseguenze saranno devastanti. Parliamo di centinaia di famiglie senza reddito, il tessuto commerciale impoverito, i servizi essenziali messi a rischio. Anche il Centro Nuoto Copparo, punto di riferimento per lo sport e la socialità, subirebbe un colpo durissimo, spingendo il nostro territorio verso un punto di non ritorno. Un futuro senza lavoro è un futuro senza servizi, e un territorio senza servizi è un territorio destinato alla desertificazione. Senza opportunità e senza luoghi di aggregazione, la comunità copparese rischia di svuotarsi, lasciando dietro di sé solo abbandono e declino".

Il presidente del Centro Nuoto Copparo, Diego Petrucci, dichiara: "La direzione del Centro Nuoto Copparo non resta a guardare. Siamo e saremo sempre dalla parte dei lavoratori, pronti a mettere in campo ogni azione necessaria per difendere il nostro paese. Non accetteremo passivamente che decisioni scellerate distruggano il futuro della nostra comunità. Il lavoro è un diritto, la dignità non si tocca".