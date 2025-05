Colta da un malore mentre va dal medico

Un malore improvviso e il trasporto disperato in ospedale. Un paese in ansia per la sorte di una donna di 38 anni. Ieri mattina era andata nell’ambulatorio medico di Masi Torello, sostenendo di stare molto male. Il medico si è precipitato per soccorrerla, ma visto che la situazione stava precipitando, ha chiamato il 118. L’ambulanza è arrivata sul posto velocemente, ha messo in sicurezza la paziente e l’ha trasportata all’ospedale di Cona in codice rosso. Si teme per la sua vita, in paese si prega per lei e si spera possa superare la crisi. Al momento di lasciare la struttura sanitaria di Masi la donna era ancora viva, non si sa nulla al momento del decorso del malore. L’ipotesi è che sia stata colta da un un problema cardiocircolatorio. La donna ha fatto appena in tempo a recarsi all’ambulatorio.