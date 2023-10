Coltellate in viale Cavour. Telecamere al setaccio per scovare chi ha aggredito

FERRARA

Per risalire ai responsabili, ma soprattutto per capire come si è arrivati a quelle coltellate sferrate alle gambe del tunisino di 40 anni, saranno fondamentali gli occhi telematici disseminati in quella zona, tra via degli Spadari e viale Cavour. Aggressione che si è consumata lungo il parchetto che si dipana dalla sede centrale delle Poste fin quasi al castello estense. Essenziale per chi sta indagando capire la sequenza dei fatti: se cioè il ferito, che era insieme alla moglie e al figlioletto di pochi anni, sia arrivato insieme a colui che poi sferrerà le coltellate o se è stato raggiunto in quella zona centralissima della città dal suo aggressore in un secondo momento. Di certo, per ora, c’è che lo straniero è stato colpito ripetutamente alle gambe con il coltello. Aggressione che gli ha provocato ferite profonde, ma che non lo avrebbero mai messo in pericolo di vita. Tanto che per l’intera notte, da quando è arrivato all’ospedale di Cona, è stato tenuto in osservazione al pronto soccorso del nosocomio cittadino. E la dimissione dall’ospedale, salvo eventuali complicazioni, dovrebbe essere questione di giorni, se non addirittura ore.

Le testimonianze. I carabinieri giunti in un viale Cavour affollatissimo a quell’ora, le 21 circa di sabato, hanno sentito soprattutto un ragazzo, straniero anche lui, in bici che aveva notato molto di quanto accaduto: il gruppetto di persone, la discussione animata tra la folla e poi le coltellate, una dietro l’altra alle gambe, ma qualche colpo sarebbe stato sferrato anche al volto del quarantenne. Poi l’assalitore che viene portato via da chi era insieme a lui e la fuga verso il centro della città, in direzione piazza del Duomo. Un tratto che non difetta di occhi elettronici , pubblici e privati, che possano aver ripreso frammenti importanti di quanto accaduto ed elementi utili anche per individuare il gruppetto, anche se a colpire pare che sia stata solo una persona. All’origine di quanto accaduto una bici, secondo la prima versione della moglie della vittima, più verosimilmente altri problemi, magari proprio un regolamento di conti, considerando che sia la vittima che i presunti aggressori, sarebbero soggetti già noti alle forze dell’ordine. Almeno questo è quanto emerso fino a ora e comunque tutto da confermare. Importante anche capire che cosa riferirà lui stesso ai militari dell’Arma che stanno indagando sull’aggressione, coordinati dal pm Ombretta Volta.

L’inchiesta. Al momento, fatto salvo elementi più gravi che potranno emergere, i carabinieri starebbero procedendo con l’ipotesi di accusa di lesioni gravi. Ma il fulcro dell’inchiesta sarà capire le motivazioni che hanno portato alla sanguinosa aggressione. Possibile che ci possa essere dietro solo il diverbio per una bicicletta? Sembrebbere, in realtà, molto di più tanto da scatenare una tale rabbia da non farsi fermare neanche davanti alla folla presente.

Cristina Rufini