Coltiva in casa marijuana e spaccia. I militari denunciano uno studente

Appena diciottenne ma già in grado di coltivare marijuana, con tutte le attrezzature necessarie. Una ’passione’ che ha messo nei guai un giovane di Codigoro. Per lui è scattata la denunciato dei carabinieri della stazione locale. Il 18enne è stato accusato di possesso e coltivazione di sostanze stupefacenti.

il controllo è scattato martedì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Codigoro. il 18enne era insieme a due minori. Il suo atteggiamento non ha convinto gli uomini dell’Arma che, dopo averlo identificato, hanno proceduto alla perquisizione personale trovandogli addosso, nascoste sotto gli indumenti intimi, quattro dosi di hashish e una di cocaina. Il controllo è proseguito quindi a casa del giovane, dove, nascosta nel ripostiglio, è stata trovata una serra artigianale realizzata a regola d’arte, munita di temporizzatore, ossigenatore, lampade e concime.

Nel giardino di pertinenza dell’abitazione, sono invece state trovate 4 piante di marijuana.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione e il materiale di confezionamento utilizzato per la realizzare le dosi pronte alla vendita. I due minorenni sono stati invece trovati entrambi in possesso rispettivamente di una dose di hashish e sono stati segnalati alla Prefettura di Ferrara quali assuntori di sostanza stupefacente. Al termine delle operazioni, il 18enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. Era da tempo comunque che si rincorrevano voci sul giovane e sugli incontri appartati con altri ragazzi del paese.

Le indagini continuano per capire da quanto tempo andasse avanti il piccolo traffico di stupefacenti del 18enne, che fra l’altro è stato trovato in possesso di cocaina. Il che fa presupporre che sia collega ad altri spacciatori. I carabinieri, insomma, vogliono vederci chiaro. I controlli, intanto, nel paese proseguiranno per identificare eventuali emuli del giovane pusher. Lo spaccio del cosiddetto ’fumo’ è, purtroppo, tornato di moda fra i ragazzini. Complice anche il prezzo abbordabile e il fatto che le piantine di stupefacente si possano coltivare anche in casa. Ci sono anche video su internet dove si spiega come fare. Anche questo un fenomeno che sarebbe da bloccare sul nascere.