Coltivatori e confezionatori per piante e pomodori

La Fri El Green house di Ostellato ricerca personale. Coordinatori e operai addetti alla serra per raccolta e lavorazione delle piante di pomodoro: tra i requisiti richiesti preferibile disponibilità immediata, possesso della patente B e di un mezzo proprio, capacità di lavorare in gruppo, inoltre è preferibile la residenza nelle zone limitrofe all’azienda. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Un addetto al confezionamento in vaschette dei pomodori: i requisiti sono disponibilità immediata, possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti, capacità di lavorare in gruppo, puntualità ed affidabilità. Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato su turni. Coltivatrice o coltivatore: richiesto diploma, massima precisione a livello organizzativo, buona capacità di collaborazione, esperienza nella gestione di terreni agricoli, predisposizione a lavorare in gruppo e massima disponibilità, con flessibilità negli orari di lavoro. Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato. Per tutti la sede di lavoro è nello stabilimento di Ostellato.