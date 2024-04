Coltivazione pomodori, . Fri-el Green House cerca

Fri-el Green House, azienda dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi da coltura idroponica del gruppo Fri-El, è alla ricerca di specifiche figure professionali rivolta ad ambosessi. Un addetto all’impianto di osmosi, che controlli la somministrazione dei nutrienti alle piante e le necessarie manutenzioni. Richiesta esperienza nella gestione di impianti di osmosi e nell’utilizzo di prodotti chimici, diploma di perito chimico o titolo equivalente. L’orario di lavoro full-time da lunedì a sabato. Altra figura per inserimento in ufficio tecnico della sicurezza con mansioni di supporto alla gestione gli adempimenti periodici previsti dalla normativa di sicurezza e ambiente. I requisiti: titolo di studio in ambito alimentare/agronomico/ingegneristico, una buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. Inquadramento da definire in base all’esperienza. L’orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì. La sede dello stabilimento a Ostellato.