Colto da malore in casa, imprenditore gravissimo

CENTO

L’allarme è stato dato da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Non rispondeva né al telefono, né al citofono di casa. A quel punto ha deciso di dare l’allarme, telefonando alla centrale operativa dei carabinieri di Cento. In via Tigli, al numero 10 sono arrivati sia i militari dell’Arma e che i vigili del fuoco per riuscire a entrare nell’appartamento. Una volta dentro i carabinieri hanno scoperto che il proprietario, Corrado Salustro, 74 anni compiuti, noto imprenditore era riverso a terra. Fin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che immediatamente è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118, i quali hanno confermato le gravissime condizioni del settantaquattrenne e chiesto l’intervento dell’elisoccorso, dove poi Salustro è stato caricato, per poi essere trasferito in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato.

Sembra, dai primi accertamenti che sia stato colto da ictus. Importanti saranno le prossime ore, ma dai medici bolognesi le sue condizioni vengono ritenute molto serie. Salustro è un imprenditore molto conosciuto. Da tantissimi anni è alla guida dell’azienda Co.ge.fer, che è stata fondata più di trent’anni fa. E soprattutto è un uomo molto conosciuto non solo a Cento ma anche a livello internazionale. Oltre ad essere un imprenditore, infatti, è stato console onorario della Repubblica di Polonia, carica che fa del centese uno dei più riconfermati console della Polonia ricoprendo il ruolo per più di una trentina di anni. Gli era stato conferito anche il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che gli è stato riconosciuto il 2 giugno del 1991 su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un imprenditore che si è occupato della della realizzazione dell’attuale caserma dei carabinieri e l’hotel che è a fianco, il White Palace. E si è occupato anche del comprensorio del Bennet ultimamente stava pensando al un progetto per dar vita proprio in via dei Tigli dove lui abita, un grande centro sanitario con un occhio di riguardo verso l’assistenza anziani e con unità residenziali di alta qualità ma anche, nella zona di via Alberelli, un futuro centro sportivo e divertimento.

re.fe.