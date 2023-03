Colto da malore, salvato da sanitari e vigili del fuoco

CORPORENO

Due episodi di grande apprensione hanno caratterizzato la giornata di mercoledì nel centese. Uno a Corporeno destando preoccupazione per un camionista e l’altro, nel pomeriggio, per un uomo di Renazzo colpito da attacco cardiaco, che i sanitari intervenuti hanno cercato di salvare trasportandolo al pronto soccorso, ma purtroppo dopo un po’ il suo cuore ha ceduto definitivamente. Alle 9.30 di mercoledì c i sanitari sono corsi all’ApiCom alle porte di Corporeno per soccorrere un camionista 60enne che si era sentito male a bordo del suo enorme autoarticolato, ma che, nonostante il problema al cuore, era riuscito a chiamare aiuto e rimanere cosciente. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cento per poter aiutare i sanitari a far scendere l’uomo con la barella dall’altezza dell’abitacolo del camion. Era stato fatto arrivare anche l’elisoccorso ma poi il 60enne è stato trasportato a Cona in ambulanza. Nel pomeriggio, invece, i sanitari del pronto soccorso hanno tentato di salvare, purtroppo invano, per un uomo di Renazzo di 71 anni colto da un attacco cardiaco. Per ben due volte hanno cercato di rianimarlo, trasferendolo al pronto soccorso, dove però la situazione è precipitata e l’uomo è morto.

l.g.