"Columbus Carnival Party" al parco Colombani

"Ci andava di organizzare una serata di carnevale speciale in mezzo al verde, per la prima volta a Portomaggiore: musica, colori e tanto divertimento per rendere sempre più vivo il nostro paese con una notte spettacolare", annuncia l’assessore Gian Luca Roma, che ha delega all’organizzazione di eventi. L’evento è il "Columbus Carnival Party", il pomposo nome Columbus è un simpatico riferimento al parco Colombani, che ospiterà un’iniziativa carnevalesca rivolta agli adulti. Sabato 22 febbraio dalle 18,30 all’una di notte infatti ci sarà dj-set, carri allegorici statici, street food, drink. Il "Columbus Party" è la grande novità del circuito carnevalesco, ma a grande richiesta è confermato anche quest’anno il "Gran Carnevale Portuense", organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro loco. "E’ un traguardo importantissimo – sottolinea l’assessore Roma – perché si festeggia la quarantesima edizione: quattro decenni di storia, musica, colori e divertimento. Saranno due domeniche di festa per tutti e noi non vediamo l’ora. Non mancheranno i carri allegorici, i dolci di carnevale, i prodotti tipici, il baby luna park, la presenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore e tante sorprese". Due le date, le domeniche 23 febbraio e 2 marzo, giorno in cui sarà riproposto il tradizionale concorso "La mascherina d’oro", con fantastici premi per tutti gli iscritti. "Un sentito ringraziamento va al "patron" Marco Mercatelli – conclude l’assessore – a tutti i volontari, agli agricoltori portuensi, ai commercianti, alle aziende del territorio, agli sponsor privati e a tutte le persone che hanno reso possibile questo tradizionale evento. Questa edizione speciale è dedicata a tutti coloro che negli anni hanno contribuito a rendere il Gran Carnevale Portuense una tradizione unica e che, anno dopo anno, hanno dato il loro prezioso contributo".

Franco Vanini