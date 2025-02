Comacchio a teatro a Palazzo Bellini. Una serata con Claudio Casadio

Alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini, domenica alle 21, andrà in scena un nuovo appuntamento della stagione 2025 di "Comacchio a Teatro". A salire sul palco sarà Claudio Casadio (foto) con "L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", uno spettacolo di Francesco Niccolini prodotto da Accademia Perduta Teatro, con illustrazioni di Andrea Bruno e regia di Giuseppe Marini. L’Oreste (interpretato da Claudio Casadio) è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore. Non ha avuto fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci sono avvenimenti terribili che ha rimosso, ma dai quali non riesce a liberarsi. Eppure, è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata e parla sempre. Lo spettacolo è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. E su come a volte sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna. Grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, prende vita in scena una interazione continua tra teatro e fumetto animato, dove i sogni dell’Oreste, i suoi incubi, i suoi desideri e gli errori di una vita tutta sbagliata trasformano la scenografia e il teatro drammatico classico in un caleidoscopio di presenze che rendono realizzabile un impossibile viaggio tra Imola e la Luna. Per questa interpretazione Claudio Casadio ha vinto nel 2023 il Premio Nazionale Franco Enriquez – Città di Sirolo come miglior attore. I biglietti si possono trovare sulla piattaforma Vivaticket.