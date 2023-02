’Comacchio a teatro’ con lo spettacolo di Giampaolo Morelli

Prosegue la rassegna ‘Comacchio a Teatro’, con Giampaolo Morelli che, sabato alle 21, sarà in scena con lo spettacolo ‘Scomode verità e tre storie vere’ alla sala polivalente di Palazzo Bellini. Un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero: un comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico. "Le ‘scomode verità’ infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano – si legge nella sinossi dello spettacolo –. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle tre storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore". Lo spettacolo è stato scritto dallo stesso Morelli con Gianluca Ansanelli: assieme all’attore, sul palco ci sarà il maestro Sergio Colicchio, pianista che accompagnerà con le note il brillante e irriverente one-man-show. L’attore partenopeo è volto noto del piccolo grande schermo, che ha recitato in diversi film e serie televisive, tra le quali è impossibile non citare ‘L’Ispettore Coliandro’ (personaggio ideato dalla ‘penna’ di Carlo Lucarelli) e cui Morelli presta volto e voce nella fortunata serie. I biglietti sono in prevendita su Vivaticket (intero 15 euro, ridotto ragazzi 10 euro). Per informazioni, è possibile contattare il numero 389-1551656.