Comacchio, Acqua in Privatizzazione, Cittadini Insoddisfatti

Acqua: è iniziata la privatizzazione. Con apposita delibera il comune cede la gestione delle acque delle valli di Comacchio ad un’associazione privata di cacciatori. L’acqua sta diventando, forse, una ricchezza sempre più privata. Siamo ben oltre il dibattito morale circa l’accessibilità indiscriminata ad un bene prezioso come l’acqua, ci troviamo difronte alle doglianze dei cittadini di Comacchio in seguito ad una decisione, che, pare non abbia riscosso molta approvazione. Si tratta della delibera numero 58 del 3 luglio 2023, attraverso la quale l’ENTE di Gestione per i parchi e la biodiversità Parco Delta del Po Emilia Romagna, ha stipulato una convenzione con l’ “Associazione Nazionale Libera Caccia, segreteria comunale 7 Lidi”, conferendo a quest’ultima le attività di gestione idraulica nelle Valli di Comacchio. L’accordo riguarda il controllo delle chiaviche che servono a regolamentare i livelli di salinità ed il livello delle acque all’interno delle Valli stesse.

Alcune associazioni interessate alla biodiversità ed all’ambiente hanno manifestato non poche perplessità in merito a tale decisione: “"Se il Parco non è più in grado di svolgere la propria missione fondante di protezione della natura e della sua biodiversità, per carenza di finanziamento pubblico destinato alla cura delle Valli di Comacchio, che nello scorrere degli anni si è via via dimezzato, lo dichiari e denunci apertamente. Richiamando in primis la nostra Regione alle proprie responsabilità. Ci chiediamo prima di tutto quando e come il Parco del Delta del Po Emilia Romagna abbia manifestato l’interesse di dare in gestione la regolamentazione delle acque delle Valli, si è forse pubblicato un avviso sui quotidiani locali? Oppure è stato pubblicato un bando sulle pagine ufficiali del Parco?", ciò è quanto hanno asserito a tal proposito.

Le sopraddette associazioni hanno espresso anche dubbi circa il possedimento delle capacità e delle conoscenze richieste in questo ambito da parte di Ass. Naz. Libera Caccia, aggiungendo che si sta parlando di un’area di interesse pubblico, una zona di proprietà di tutti i cittadini, che dovrebbero avere il diritto di essere informati in anticipo.