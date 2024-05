Comacchio brinda con il campione del mondo

LIDO DI POMPOSA

Oggi dalle 15, allo stabilimento balneare Pomposa del Lido di Pomposa, la seconda edizione di ’Comacchio in Brindisi’. L’iniziativa è organizzata da AsBalneari, in collaborazione con l’Istituto d’istruzione superiore ’Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi e le associazioni di categoria Ascom Confcommercio, Cna, Cesb, Confartigianato, Confesercenti, la Starman eventi e organizzata da Asbalneari. ’Comacchio in Brindisi’ rappresenta anche l’anteprima della Delta Rock, l’evento musicale che animerà la costa comacchiese dal 17 maggio al 2 giugno prossimi: per questo, nel corso della giornata vi sarà anche una mixology experience con Rock Cocktail. All’appuntamento di oggi sarà presente il barman campione del mondo Mario Carli, che si esibirà in realizzazioni con la storia dello spritz. Inoltre, la Ciemme liquori presenterà due bitter, un gin, un vermut e uno spumante totalmente analcolici. Dalle 15, il pubblico presente alla manifestazione potrà assistere all’esibizione degli allievi dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ che prepareranno numerosi drink e cocktail. Queste e tante altre sorprese attendono i presenti alla manifestazione, che ha avuto la collaborazione di Santal, Orlandini, Essse Caffé, Cash & Curry e Cantine Mariotti. Per info: 347-2289445.