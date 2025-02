’Comacchio città d’acqua’: incontro ai Marinati

"Le città d’acqua e il senso della natura". È questo il titolo dell’incontro, organizzato dall’associazione La Città Invisibile, che si terrà sabato alle 10 alla Manifattura dei Marinati a Comacchio e avrà come ospite-relatore lo scrittore e storico della filosofia Paolo Pecere. L’incontro apre il nuovo ciclo di conferenze promosso dall’associazione che si inserisce nel macro-progetto "Comacchio, città d’acqua - Le ragioni di un’identità mobile e sfuggente".

"Nei primi due cicli di conferenze abbiamo esplorato sia il lato storico-economico della città di Comacchio, sia il rapporto con l’acqua e di come questo si sia modificato durante i secoli – spiega la presidente de’ La Città Invisibile, Fiorella Shane Arveda –. Questo terzo ciclo di incontri, dal sottotitolo "Conoscere i luoghi, per capire la città", sposta il focus sul tema del viaggio e del turismo per far luce e scoprire nuovi ambienti, nuove culture ma soprattutto per capire come luoghi lontani dal nostro ma simili per l’ambiente circostante, vivono il loro rapporto con la natura".

Paolo Pecere, docente di filosofia all’Università Roma Tre, accompagnerà il pubblico in un viaggio strabiliante insieme a lui, che ha visitato luoghi bellissimi in varie parti del mondo. Dalle sue incredibili esperienze è nato il suo ultimo libro "Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra" (ed. Sellerio). "Ci presenterà questo libro – prosegue Arveda – approfondendo un tema a noi caro: l’acqua e le città. In particolare parlerà del legame tra l’acqua e le comunità da un punto di vista antropologico: l’apparente isolamento delle città dall’ambiente che le circonda e allo stesso tempo la loro dipendenza dalle risorse naturali.

Ed è qui che è scattata la nostra curiosità. Ci chiediamo: come si potrebbe leggere il rapporto tra gli abitanti di Comacchio e l’ambiente che li circonda? La nostra città d’acqua, data la sua unicità di genere e storia, è infatti un interessante oggetto di studio e attenzione". L’incontro è ad ingresso libero.

v. f.