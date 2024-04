Comacchio, Commemorazione del Maggiore Anders Lassen, eroe della Seconda guerra mondiale

Si è tenuta martedì scorso a Comacchio, presso il monumento eretto in suo onore nel 2002 in via Marina, la commemorazione di Anders Lassen, valoroso Maggiore danese dell’esercito britannico caduto eroicamente nella città lagunare durante gli scontri della Seconda guerra mondiale con i tedeschi. Alla cerimonia intima e raccolta, organizzata in occasione del 79esimo anniversario della scomparsa del militare, hanno partecipato tra gli altri lo storico danese Thomas Harder, autore di testi e studi sulla figura di Lassen, e Colin Moncrieff, capo delegazione di una rappresentanza di ex combattenti britannici appartenenti ad associazioni d’armi degli Special Boat service, unità di Forze speciali britanniche. Nella giornata di lunedì, dopo una visita in città, sono stati ricevuti dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri all’interno del Palazzo comunale. L’incontro, proficuo, ha posto le basi per l’organizzazione delle celebrazioni ufficiali e solenni del 9 aprile 2025, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte del Maggiore Lassen. Alla cerimonia del prossimo anno prenderanno parte rappresentanti istituzionali civili e militari dei tre Paesi coinvolti: Italia, Gran Bretagna, Danimarca. "C’è un legame indissolubile che lega questi tre Paesi, tre popoli, tre comunità che si riconoscono nella figura di Anders Lassen, nel suo coraggio, nel suo tributo, nella sua memoria – affermano dall’Amministrazione comunale di Comacchio in una nota -. Il Maggiore è considerato una figura di alto valore eroico in patria e negli ambienti dell’associazionismo militare in Gran Bretagna. A Comacchio il 9 aprile del 1945 perse la vita. È dovere di tutta la comunità ricordarne l’impegno e il sacrificio continuando ad onorarne la memoria". Al maggiore Lassen è dedicato anche un libro biografia ‘Special Force Hero’, pubblicato nel 2021, e scritto dallo storico, saggista e traduttore letterario Thomas Harder, con la prefazione del generale Mark Carleton-Smith.

v.f.