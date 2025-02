Comacchio e il Delta al Festival di Berlino

Spiagge e luoghi invernali della riviera romagnola saranno protagonisti alla 75esima edizione del Festival internazionale del Cinema di Berlino. Nell’ambito della kermesse che si terrà dal 13 al 23 febbraio prossimi, nella sezione Generation verrà infatti presentato in anteprima mondiale il film "Paternal Leave", che segna il debutto dietro alla macchina da presa dell’attrice Alissa Jung, che oltre alla regia ne ha firmato anche la sceneggiatura. La pellicola è stata realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission ed è stata girata in varie località del Parco del Delta del Po, tra Comacchio, Argenta, Ravenna, Marina Romea, Casalborsetti e Cervia, oltre a Cesena e Monaco di Baviera.

Protagonista insieme al celebre attore Luca Marinelli è la giovane Juli Grabenhenrich, al suo debutto cinematografico, affiancati da Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo. La storia racconta di una ragazza tedesca sola, arrabbiata. La giovane decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. E il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo. Prodotto da Cécile Tollu-Polonowski, Viola Fügen, Michael Weber e Sonia Rovai, il film è una produzione italo-tedesca firmata da The Match Factory & Wildside – Società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky. L’opera ha ricevuto anche il sostegno di Dfff, Ffa, Bkm, Mdm, Kuratorium Junger Deutscher Film. "Paternal Leave" sarà prossimamente in distribuzione grazie a Vision Distribution.

Oltre che per l’opera, quello della Berlinale sarà indubbiamente un’importante vetrina anche per il territorio deltizio che farà da sfondo alle vicissitudini dei protagonisti della pellicola, incentrata sulla storia intima di un padre e sul tentativo della figlia di costruire un rapporto con un genitore che non ha mai conosciuto. La presenza di "Paternal Leave" alla kermesse è una "notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio – aveva dichiarato nei giorni scorsi l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. Un film realizzato in buona parte nel nostro territorio, che contribuirà a valorizzare e a far conoscere anche all’estero, un’opera su cui Film Commission dell’Emilia-Romagna ha scelto di giustamente investire. E la conferma, da parte di nostra, di un impegno verso il cinema di qualità che vogliamo mantenere vivo e attivo".

Valerio Franzoni