Comacchio e la sua sfida: "Riappropriarsi delle valli"

COMACCHIO

Alla Manifattura dei Marinati a Comacchio, ieri, si è tenuto il secondo incontro del ciclo ‘Rileggere la storia per capire la città’ dell’associazione La città invisibile, con ospite il professor Franco Cazzola, affiancato da Fiorella Arveda, Federica Gentili e alla presenza della professoressa Francesca Leder dell’Unità di ricerca sul paesaggio del Dipartimento di Architettura di Ferrara. Dinanzi a una sala gremita, il professor Cazzola ha ripercorso i passaggi fondamentali della storia di Comacchio così da porre le basi di partenza per un discorso più ampio, che proseguirà nei prossimi incontri. Il discorso è ripartito proprio dal concetto di "diversità positiva" di Comacchio, tratteggiato già nell’incontro precedente con il professor Gandini. Una città che, insieme ai suoi abitanti, resiste con la propria particolare individualità di fronte alla standardizzazione comune delle altre. Nonostante questo istinto e orgoglio della cittadinanza stessa, è stato evidenziato come si è sempre ricaduti nella paura di non farcela autonomamente e si è delegato il potere all’esterno. Così facendo però i dominatori hanno sempre sfruttato la situazione per i propri interessi abbandonando le valli non appena era terminato il guadagno. Forse, si è dedotto dalle parole del professor Cazzola, sarebbe stato il caso di creare una gestione locale dei beni comuni, con le forze locali interne e senza dipendere dalle continue espropriazioni e interessi altrui.

Lo stesso meccanismo di sottomissione agli imprenditori esterni, ha notato lo storico, si è ripetuto non solo con la gestione delle valli, ma anche con quella delle terre agricole successivamente alle opere di bonifica. Su questo ci si è a lungo intrattenuti: la "terrierizzazione" delle valli cos’ha portato ai comacchiesi? La trasformazione da pescatori in agricoltori è mai avvenuta realmente? Perché si è arrivati ad una scelta di bonifica che andava contro il patrimonio stesso di Comacchio, che era quello d’acqua? E oggi cos’ha portato questa scelta? Sulla scorta delle risposte che ci si è potuti dare, si evidenzia una continua frattura tra abitanti e ambiente. E forse proprio su questa particolare frattura e allo stesso tempo legame tra i due, si è giunti a domandarsi se i comacchiesi oggi desiderino abbracciare le proprie risorse d’acqua (valliva) riconoscendole un ruolo, anche economico, da protagoniste. Dunque, ci si domanda: "Comacchio oggi ha il coraggio di riappropriarsi della propria identità?". E ancora, "i comacchiesi sono intenzionati a rifare propria la valle unendo le forze per il bene comune?". Su tali quesiti, l’incontro si è animato con numerose domande al relatore da parte del pubblico. Il prossimo incontro si terrà il 5 aprile alle 16 con Francesco Erbani.

Valerio Franzoni