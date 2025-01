Comacchio, future mamme all’Albero delle meraviglie

Martedì, al Centro per bambini e famiglie "L’Albero delle meraviglie" di Comacchio, prenderà il via il ciclo di incontri di preparazione alla nascita curato dall’ostetrica Isabella Pozzati. Le mamme in dolce attesa avranno la possibilità di condividere il proprio percorso verso la nascita con altre future mamme, imparare a conoscere i mutamenti del corpo e dell’emotività prima, durante e dopo la nascita, entrare in relazione con il proprio bambino o bambina nella pancia, ottenere informazioni e scoprire quali risorse possono essere d’aiuto. Gli incontri si terranno tutti i martedì dalle 14.20 alle 16.20 al Centro che si trova in via Natale Cavalieri, 38 a Comacchio. Per informazioni e iscrizioni, è possibile telefonare, inviare un Sms o un messaggio WhatsApp al numero 392-7333897.