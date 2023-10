Comacchio, incontro tra sindaco e Capitaneria

Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, in un semplice ma sentito evento istituzionale, ha incontrato ieri il nuovo direttore marittimo dell’Emilia-Romagna Michele Maltese (foto), alla presenza del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, Antonino Di Lena. Il primo cittadino ha accolto il comandante nella sede municipale. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per mettere a fuoco le principali linee di intervento della capitaneria sulla costa, confermando disponibilità e collaborazione per la salvaguardia del territorio e del mare.