Comacchio, l’iniziativa. Da lunedì a venerdì torna ’Natale in pedibus’

Da lunedì a venerdì sarà organizzato il progetto "Natale in Pedibus", con l’accompagnamento a piedi verso gli istituti dedicato ai bambini e alle bambine delle scuole primarie degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, a cura della Cooperativa Sportivamente con il patrocinio del Comune di Comacchio. Perché andare a scuola a piedi? È educativo, in quanto insegna uno stile di vita attivo, all’insegna di una mobilità sostenibile; è ecologico, evitando l’inquinamento e riducendo il numero di auto attorno alle scuole; è divertente, in quanto arricchisce i bambini di tutte le età e chi li accompagna, con valori importanti come amicizia allegra e socializzazione. Ed è sicuro, perché i "Pedibus" percorrono i marciapiedi, assieme ai volontari e con la sorveglianza della Polizia locale. Per informazioni: Cooperativa Sportivamente 349-3152965.