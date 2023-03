Comacchio negli anni ’60, dibattito e immagini

COMACCHIO

‘Comacchio anni ‘60, 60 anni dopo. Percorsi di tutela, valorizzazione e attivazione delle memorie territoriali’. È questo il tema del dibattito che si terrà oggi, dalle 16.30 alle 18.30, nell’aula 1 di palazzo Turchi di Bagno in corso Ercole I D’Este, 32 a Ferrara. L’evento si colloca nell’ambito della mostra ‘Folicaldi & Vallieri, una storia padana. Fotografie degli anni Sessanta’, visitabile fino al 26 marzo nella sala espositiva del palazzo. La mostra raccoglie circa trenta fotografie di Romano Folicaldi e poco più di una decina dell’artista ferrarese Gianni Vallieri, in prestito dall’Archivio delle Gamc di Ferrara, e propone un percorso per immagini dedicato al Delta Padano negli anni Sessanta.

Partendo da queste foto, l’incontro tenterà un salto di sessanta anni per arrivare ai giorni nostri, e indagare e raccontare i cambiamenti intervenuti in questo territorio ‘tra terra e acqua’ e in continuo divenire, con i contributi di Romano Folicaldi, della presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli e dell’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari, con il coordinamento di Davide Carnevale e l’introduzione di Ada Patrizia Fiorillo e Giuseppe Scandurra del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara. L’iniziativa, che si colloca nell’ambito delle attività di Terza Missione di Unife, è realizzata in collaborazione con Cds Cultura OdV e patrocinata dai Comuni di Ferrara e di Comacchio e dal Parco del Delta del Po.