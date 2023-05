Comacchio più ’green’, ciclabile approvata

Al collegamento ciclo-pedonale della costa comacchiese andrà ad aggiungersi un nuovo tassello. Nei giorni scorsi, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per la realizzazione del quarto stralcio della pista ciclo-pedonale che consentirà di connettere Lido di Pomposa e Lido delle Nazioni. Come detto, si tratta di una parte di un progetto più ampio, che consentirà di percorrere in sella alla bicicletta tutta la costa comacchiese, e che ha già visto negli ultimi anni la realizzazione di altri tre stralci. La finalità è quella di promuovere non solo la mobilità sostenibile sul litorale, ma anche intercettare ancor di più gli appassionati di turismo lento.

La realizzazione di questo tratto di ciclabile sarà reso possibile grazie ai fondi ottenuti dal Comune, grazie a Gal (Gruppo di azione locale Delta 2000). L’intervento è infatti rientrato tra gli investimenti premiati, volti ad organizzare la ciclabilità ed i collegamenti intermodali (che combinano diverse modalità di trasporto). L’importo dei lavori, finanziati con risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è di circa 290mila euro, parte dei quali destinati alla realizzazione e installazione di cartellonistica dedicata e tabelle informative. La conferma di finanziamento, giunta nello scorso mese di marzo, era stata accolta con favore da parte del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, che aveva sottolineato come questo rappresenti "un ulteriore passo avanti nel completamento della dorsale ciclopedonale lungo tutta la nostra costa. Grazie a questa nuova opera potenziamo la rete delle ciclovie a Comacchio e sui Lidi, intercettando una necessità di chi vive e soggiorna nel nostro bellissimo territorio, così da garantire gli spostamenti in sicurezza in un contesto paesaggistico unico nel suo genere. Comacchio è soprattutto turismo lento e per rafforzare questa vocazione occorre garantire anche collegamenti adeguati ed una rete infrastrutturale riqualificata".

E proprio in questa direzione va l’intervento che vedrà prossimamente la luce. Di recente, inoltre, la Regione ha candidato al Fondo unico nazionale per il turismo in conto capitale (Funt) undici progetti legati al turismo lento: tra questi, quello riguardante la Destinazione Turistica Romagna, per il primo percorso regionale italiano permanente dedicato alla bicicletta su strade asfaltate minori che permette di collegare Comacchio con San Giovanni in Marignano, località in provincia di Rimini, dotato di cartellonistica e diversi servizi dedicati ai ciclisti che vorranno percorrerlo (tra cui punti di assistenza ed emergenza nei centri abitati, dotati di kit di attrezzi meccanici e altri strumenti utili).

