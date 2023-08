"Comacchio: Pontile di Volano ridotto a uno scheletro, Padovani: "Cerchiamo la soluzione migliore"

"C’era una volta un magnifico pontile, fiore all’occhiello ed icona del Lido di Volano". Esordisce così la lettera di un nostro lettore che, oltre a sottolineare l’importanza dell’infrastruttura sotto il profilo turistico e sociale per la località comacchiese, invita le istituzioni al suo completo ripristino. Infatti, il pontile è rimasto gravemente danneggiato a seguito della mareggiata del 22 novembre dello scorso anno che colpì pesantemente Lido di Volano. Nella sua lettera, Luciano Bottoni propone un ‘amarcord’ di come il pontile "era sempre affollato di giorno ed anche di notte da pescatori improvvisati, per lo più pensionati che lì si ritrovavano perché era salutare fare un po’ di attività ricreativa e magari portare a casa un po’ di pesce. I turisti passeggiavano sul pontile, per ammirare il paesaggio e per osservare incuriositi le fasi di pesca. Intavolavano discorsi sul pesce pescato, la sua tipologia, la commestibilità. Quale miglior modo per immergersi nella natura". Poi, la grossa mareggiata del 22 novembre 2022: "Il pontile fu gravemente danneggiato e diversi bagni furono inondati dal mare. Le onde si portarono via tutta la pavimentazione del pontile. Ora è uno scheletro di ferro tranne i primi venti metri. Ognuno di noi si chiede come sia possibile lasciare una simile opera in questo stato". La competenza è della Provincia e a dare una prima risposta alla sollecitazione del lettore è il presidente dell’Ente Gianni Michele Padovani: "Purtroppo non c’è la possibilità di impiegare fondi del Pnrr per risistemare il pontile di Lido di Volano. Se vi fosse stato un bando in tal senso non ce lo saremmo fatto sfuggire. Per il pontile, comunque, abbiamo ricevuto un contributo di 250mila euro attraverso l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Cercheremo di trovare la soluzione migliore per il ripristino di questa infrastruttura".

Valerio Franzoni