Comacchio supera l’esame del Capodanno

È stato un vero successo il Capodanno di Comacchio. Tantissimi turisti e cittadini hanno brindato all’arrivo del 2023 nella città lagunare che ha offerto un grande, emozionante spettacolo. Momenti clou della serata sono stati lo spettacolo piromusicale che, allo scoccare della mezzanotte, ha illuminato il cielo nella zona di ponte S. Pietro, e successivamente, l’altrettanto suggestivo e magico spettacolo piroteatrale, con la cascata di fuochi che ha illuminato il palazzo di fronte all’Antica Pescheria. Non sono mancati musica con dj set e intrattenimento, che hanno animato Piazzetta Trepponti prima e dopo la mezzanotte. Molto apprezzata è stata anche la cena di gala alla Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati che ha fatto registrare il sold-out, con 120 persone (per il 60% provenienti da fuori territorio) che hanno potuto gustare il menù preparato dalla società Ristomanager Milano dello chef Stefano Bigoni, con in sottofondo la musica dal vivo del quartetto ‘Light in Jazz’ che ha allietato la serata. Gli eventi voluti, promossi e sostenuti dal Comune, e curati da Made Eventi, hanno dunque fatto centro: "La partecipazione di pubblico – commenta Alessandro Pasetti (Made Eventi) – ha dimostrato l’importanza del brand turistico di Comacchio e ha ripagato l’impegno di quanti hanno lavorato per la realizzazione del Capodanno".

Entusiasta per il risultato anche l’amministrazione comunale: "È stata una festa davvero ben riuscita, molto apprezzata dai comacchiesi e dai turisti, tra la festa di piazza, lo spettacolo piromusicale a ponte S. Pietro, lo spettacolo piroteatrale in piazzetta Trepponti – commenta la vicesindaco con delega agli Eventi, Maura Tomasi –. Nonostante alle 2 del 1° gennaio fosse terminato il dj set, tante persone sono rimaste in centro, continuando a festeggiare, in maniera ordinata. Ho ricevuto dei feedback positivi da parte di diverse persone che si sono complimentate per le iniziative. E come amministrazione non possiamo che essere soddisfatti e contenti che ciò che è stato organizzato sia stato apprezzato". Oltre alla festa, a fare la differenza è stata la cornice e l’atmosfera offerta dalla città lagunare tra ponti, canali, monumenti ed edifici storici che hanno accolto i visitatori. Le iniziative sono proseguite anche nel pomeriggio, quando sui Trepponti si è tenuto un momento di intrattenimento con dj set che ha contribuito ad allietare il primo giorno del 2023: "Un’iniziativa che abbiamo voluto per dare continuità alla festa – conclude la vicesindaco Tomasi –. Abbiamo visto una città viva, con tanti visitatori in centro".

Valerio Franzoni