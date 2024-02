Comacchio, una favola tutta da indovinare. La vigilessa racconta

A scrivere la Favola di Comacchio è una vigilessa, si chiama Anna Zannini. Dice, un po’ in premessa: "Le multe? Le faccio quando sono giuste, quando mi trovo davanti persone che non rispettano le regole. Se i cittadini sono in buona fede, cerco di essere comprensiva. La polizia locale è dalla parte delle gente, questo il concetto che deve passare. E mi raccomando, siamo agenti di polizia locale. Non scrivete la municipale, i vigili urbani. Da anni cerchiamo di far capire alla gente che ci chiamiamo così". Fiduciosa che questo avvenga, lei ha raccontato la sua Comacchio, con un libro (uscito per le edizioni gruppo Sigem). Nella copertina ci sono i trepponti, l’azzurro pastello del cielo, il mare nel canale. Un disegno semplice, come semplice vuole essere il messaggio contenuto in quelle pagine. Quasi didascalico, un invito a scoprire la cittadina che lei ama. Anna Zannini, 32 anni, alla sua prima ’opera letteraria’ ha già alcuni fan. Il primo è il fidanzato, che per dimostrare amore le ha comprato una copia. Poi Luciano Boccaccini, giornalista e scrittore, parecchi libri avanti a lei – Il ragno d’oro ritrovato, Canzoniere popolare comacchiese. Canti, proverbi, modi di dire, indovinelli, I 100 anni del Comacchio Calcio. Una partita lunga un secolo, solo per citarne alcuni – che è andato in edicola, l’edicola della Brunella, per acquistare qualche copia. Hanno risposto presente all’appello della cultura e della curiosità i colleghi e il comandante Paolo Claps che sono orgogliosi di questa piccola grande opera, che si sono portati a casa. Magari per scoprire scorci un po’ dimenticati, di strade che ogni giorno atraversano. "Ho cominciato il racconto da Spina, dalla civiltà degli Etruschi – dice, in tasca una laurea in scienza e tecnologia delle comunicazioni –, ho parlato della storia locale, della popolazione di Comacchio. Fino ai giorni nostri". Alla fine di ogni capitolo ci sono giochi, indovinelli per far imparare questa bella pagina di storia un po’ con il sorriso, divertendosi.

"La storia e le storie di Comacchio sono come una bella favola a lieto fine – scrive Anna Zannini nel retro di copertina –. Ho cercato di raccontare questa favola, arricchendola con illustrazioni, giochi, indovinelli. Che la rendono ancora più affascinante e curiosa. Una favola rivolta non soltano ai bambini ma anche agli adulti che vogliono sognare". Per non dimenticare quando si era ancora piccoli. E così sulla pagina bianca tanti puntini, se li unisci si forma un pesce. Ancora, un labirinto che ti porta ai monumenti simbolo. C’è anche un cruciverba. "Erano 13 quelle di Comacchio", la risposta in cinque lettere. E’ facile. Il ricavato del libro andrà in beneficenza. "Lo destinerò ai bambini oppure a chi fa volontariato, deciderò in questi giorni", dice senza voler svelare nulla di più. Poi: "Amo il mio lavoro, sono assunta da 4 anni. E’ una bella professione, il nostro obiettivo è portare sicurezza nelle strade, far capire ai giovani che la vita è preziosa, che non bisogna correre in auto, buttarsi via. Questa è la missione della polizia locale, quello che il comandante ci insegna ogni giorno".