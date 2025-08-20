’ComacchioVale’, la distribuzione di sacchi e tessere

"ComacchioVale", il progetto pensato da Clara per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nei Lidi di Comacchio, prosegue senza interruzioni con la distribuzione dei sacchi e delle tessere. Il servizio, già attivo a Porto Garibaldi e nei Lidi Nord, sarà esteso dal 15 settembre anche ai Lidi Estensi e Spina. I residenti e i proprietari di seconde case possono ritirare sacchi, tessera per l’apertura dei cassonetti e, per chi ne ha necessità, il bidone del verde, oltre a ricevere tutte le informazioni utili, nei punti di distribuzione. Ecco l’elenco: Lido degli Estensi (gazebo parcheggio viale Manzoni), mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 24 agosto; poi solo sabato e domenica fino al 28 settembre. Lido di Spina (gazebo largo Caravaggio) martedì, giovedì, sabato e domenica fino al 24 agosto; poi solo sabato e domenica fino al 28 settembre. Porto Garibaldi (Ufficio ComacchioVale, viale dei Mille 12) tutti i giorni fino al 30 settembre, domenica compresa al mattino. Lido delle Nazioni (gazebo parcheggio viale Canarie) sabato e domenica fino al 31 agosto. Lido di Pomposa/Scacchi (gazebo parcheggio incrocio viale Valsugana – viale Alpi Orientali Sud) sabato e domenica fino al 31 agosto. Comacchio (Ufficio Utenza, via dei Govi 4) martedì e giovedì. La tessera può essere ritirata anche tramite i distributori automatici collocati negli Iat, portando con sé la fattura Clara, indispensabile perché il distributore legge solo il codice a barre presente in fattura.