Comandante in visita a Cento

CENTO

Il sindaco Edoardo Accorsi ha incontrato il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo. "Un’occasione di confronto importante con il nuovo comandante - commenta Accorsi - che ho personalmente ringraziato a nome di tutta la cittadinanza centese, per il lavoro che sta svolgendo dal suo insediamento, insieme al personale del Distaccamento di Cento". E prosegue. "In prima persona ho apprezzato la grande disponibilità e professionalità del comandante, con una lunga e importante esperienza alle spalle - aggiunge - Insieme ci siamo confrontati sulle importanti attività che il Distaccamento dei vigili del fuoco di Cento realizza sul territorio, per la sicurezza della cittadinanza in momenti delicati e di emergenza". Incontrro avvenuto nel Distaccamento di Cento, dove sono in corso lavori di manutenzione.