Come affrontare le emergenze. Due giorni con la Protezione Civile

Due giorni dedicati alla simulazione di scenari di rischio con la Protezione Civile. Un’iniziativa svolta insieme all’Anc di Portomaggiore (associazione volontari Carabinieri), all’associazione dei Bersaglieri portuensi, a Lida e ad un gruppo di cittadini argentani che hanno costituito un primo gruppo di volontari di protezione civile comunale. Un’esercitazione volta a simulare situazioni di emergenza in cui i volontari si mettono alla prova, in termini di efficienza ed organizzazione, nel portare il proprio aiuto alla popolazione civile.

"Un momento di condivisione importante per l’unione Valli e Delizie (Argenta, Ostellato e Portomaggiore) – afferma il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – alla quale hanno partecipato anche Andrea Baldini e Dario Bernardi, sindaci rispettivamente di Argenta e Portomaggiore e una rappresentanza della nostra Polizia Locale". In particolare è stata simulata una emergenza improvvisa e non prevedibile con criticità nei pressi di argini rilevanti, causata da una prolungata perturbazione atmosferica con venti forti. Immaginando che gli uffici del Comune di Ostellato siano interessati da cantieri di OO.PP. e dunque inagibili, il C.O.C. è stato attivato una struttura mobile e realizzata un’infrastruttura di comunicazione satellitare, per far fronte alla totale assenza di rete, dovuta al malfunzionamento dei ripetitori a seguito della caduta di alberi sui cavi della linea elettrica. Gli operatori presenti hanno attivato la rete internet satellitare e un sistema informatico condiviso per la gestione delle segnalazioni e la suddivisione degli stati di urgenza, permettendo le comunicazioni in entrata e in uscita dalla sala operativa del C.O.C., tra le squadre operanti e tra le altre strutture operative previste.

f. v.